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مصر تسجل 168 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

المصدر: القاهرة - ريم الششتاوي
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قالت وزارة الصحة المصرية الاثنين إنها سجلت 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة وذلك مقابل 153 إصابة و21 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها و5661 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران.

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة الاثنين أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر أيلول وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

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