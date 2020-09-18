مصر تسجل 141 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة وذلك مقابل 160 إصابة و17 وفاة أمس.

موضوع يهمك كشف ناشطون وحقوقيون يمنيون، الخميس، عن مقتل مواطن تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، بعد أشهر من اختطافه... اختطفوه وعذبوه حتى الموت.. مقتل يمني في سجون الحوثي اليمن

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 101641 حالة من ضمنهم 87158 حالة تم شفاؤها، و5715 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران.

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة يوم الاثنين أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر أيلول وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.