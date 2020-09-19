بتهمة حيازة المخدرات.. 15 سنة سجناً لنجلي منتج مصري شهير

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، بمعاقبة نجلى المنتج أحمد السبكى، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة حيازة مخدرات، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.

وأنكر المتهمان أمام النيابة حيازتهما للمضبوطات، وقالا إنهما حضرا حفل زفاف في أحد الفنادق وفوجئا بضابط شرطة يستوقفهما.



هذا وكانت قوة من رجال الشرطة استوقفت شخصين أمام كمين أمني، وتبين أنهما في حالة سكر شديد، وبتفتيشهما عثر معهما على عدة غرامات من مخدر الهيروين.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن الشخصين شقيقان وهما كريم وخالد، وأنهما نجلا المنتج السينمائي الشهير أحمد السبكي، وكانا في طريقهما لمنزلهما عقب حضورهما حفل زفاف الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد، قبل حوالي سنة.

وتم تحريز المضبوطات والتحفظ عليهما، وعرضهما على النيابة التي تولت التحقيق بالقضية.