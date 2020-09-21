مصر.. 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، أنها سجلت 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة مقابل 128 إصابة و17 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 102015 حالة من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و5770 حالة وفاة".

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وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/ آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/ حزيران.



وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة مؤخرا أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.