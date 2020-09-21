السيسي ومحمد بن زايد يبحثان ملفات المنطقة وتعزيز العلاقات

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء الإثنين من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي تناولا خلاله بحث ملفات المنطقة وتعزيز العلاقات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، إنه تم خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، وآفاق مواصلة تطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

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وأضاف أنه تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار التشاور المنتظم المتبادل بين الرئيس والشيخ محمد بن زايد وترسيخاً للعلاقات المتميزة بين البلدين التي تعد أحد الركائز المحورية لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة.