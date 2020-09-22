 مصر.. 126 إصابة جديدة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، عن تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن الإصابات الجديدة تم رصدها ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الوزارة خروج 800 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 90332 حالة حتى الاثنين.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 102141 حالة، من ضمنهم 90332 حالة تم شفاؤها، و5787 حالة وفاة.

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وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة الصادرة في 27 مايو، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين.