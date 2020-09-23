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السيسي: سرت خط أحمر لمصر وسنتحرك إذا تم تجاوزه

المصدر: دبي - العربية.نت
السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك يوم 24 سبتمبر 2019
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تمسك بلاده بمسار الحل السياسي في ليبيا، قائلاً: "ندعم استعادة النظام في ليبيا".

وقال السيسي في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء: "سندعم ليبيا في حربها ضد الإرهاب وتدخلات بعض الجهات الإقليمية".

كما شدد على أن "سرت خط أحمر لمصر وسنتحرك إذا تم تجاوزه"، لافتاً إلى أن "مصر ستدافع عن أمنها القومي إذا تم وصل القتال إلى سرت".

إلى ذلك لفت إلى أنه "لم يعد من المقبول عدم احترام قوانين مجلس الأمن في مجال الإرهاب".

وأضاف أن "بعض الدول تساهم بنقل الإرهابيين بين سوريا وليبيا".

كلمات دالّة

#ليبيا, #مصر
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