حادثة غريبة.. هاتف في معدة شاب مصري لـ7 أشهر!

في حادثة غريبة، تمكن فريق طبي في مصر من استخراج هاتف محمول من معدة مواطن مصري كان قد ابتلعه منذ 7 أشهر.

ووصل المواطن حسن رشاد البالغ 28 عاماً إلى مستشفى بنها الجامعي، حيث كان يشكو من آلام بمعدته تعاوده من فترة لأخرى، وبفحصه واجراء اللازم تبين وجود جسم غريب داخل بطنه.

كما أظهرت الفحوصات أن هذا الجسم الغريب هو هاتف جوال فيما قال المريض إنه ابتلعه خلال لحظة مزاح بينه وبين زملائه، لافتاً إلى أنه لم يبلغ أسرته بالواقعة ظناً منه أنه وبمجرد أن يقوم بالقيء في أي وقت سيتمكن من إخراج الهاتف من معدته.

وأجرى الفريق الطبي جراحة عاجلة للمريض استغرقت ساعتين واستخرج الهاتف من معدته.

إلى ذلك اعتبر أن "القدر كان رحيماً بالمريض حيث لم تتحلل البطارية وتتفاعل داخل جسمه وتصيبه بالتسمم"، مضيفاً أنه كان من الممكن أن تنفجر البطارية أو تتحلل داخل معدة الشاب وتودي بحياته".

وأكد أن المريض يخضع حالياً للعلاج والمتابعة.