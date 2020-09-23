مقتل 4 مدانين بالإعدام خلال محاولتهم الهروب من سجن طرة

لقي 4 من المحكوم عليهم بالإعدام مصرعهم، خلال محاولتهم الهروب من سجن طرة، جنوب القاهرة، الأربعاء.

وصرح مصدر أمني بأن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، حاولوا الهروب من داخل السجن، مضيفا أن قوة التأمين تصدت لهم، ما أسفر عن مصرع ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة.

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وقال إن المدانين الأربعة هم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وتبين أن 3 من المحكوم عليهم بالإعدام و هم السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، ومديح رمضان حسن علاء الدين ضمن المتهمين في قضية انصار الشريعة واتهموا بإنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع. وتأيد الحكم باعدامهم ضمن 23 متهما اخرين في أول يوليو الماضي .

كما تبين أن المتهم الرابع حسن زكريا معتمد مرسي مدان باعتناق الفكر التكفيري والتورط في قتل طبيب قبطي في عيادته في منطقة الساحل شمال القاهرة .