جديد "جريمة الفيرمونت" .. مصر تتسلم 3 متهمين من الانتربول

أعلنت وسائل اعلام مصرية، الخميس، عن تسلم مصر 3 من المتهمين في جريمة الاغتصاب الجماعي المعروفة بـ "جريمة الفيرمونت" بعد ضبطهم عن طريق الانتربول الدولي.

المتهمون هم: أحمد حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل، وصدر قرار سابق بضبطهم في القضية من النائب العام.

و خاطبت الأجهزة الأمنية في لبنان، إدارة الإنتربول في مصر بوجود المتهمين لديها، وجرى إرسال مذكرة من النائب العام إلى لبنان،متضمنة أسباب الضبط، وموضحة الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين.

و سهلت اتفاقية تبادل المتهمين مع لبنان القبض على المتورطين في القضية التي هزت الشارع المصري. وجرى ترحيل المتهمين الثلاثة على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت.

جدير بالذكر ان الحادث وقع يوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2014 في فندق فيرمونت نايل سيتي، على هامش حفل نظمته إحدى الشركات، حيث اصطحب مجموعة من الشباب الحاضرين للحفل الفتاة لغرفة بالفندق وتناوبوا على اغتصابها تحت تأثير مخدر، وعقب انتهاء جريمتهم كتبوا أسماءهم على جسدها، وقاموا بتصوير كل ما حدث بفيديو هاتف جوال.

وظلت الجريمة في طي الكتمان، وخشيت الفتاة من الإبلاغ بعدما اكتشفت أن المتهمين قاموا بتصوير الواقعة بالفيديو، لكن تكشف فيما بعد أن المتهمين مارسوا نفس الجريمة مع أخريات، وأنهم يستغلون الحفلات الماجنة التي كانت تقام في النوادي والفنادق الكبرى والمنتجعات السكنية الراقية لاصطياد ضحاياهم.

مارس المتهمون في تلك الحفلات جرائم أخرى تقوم النيابة العامة حاليا بالتحقيق فيها، منها جرائم شذوذ جنسي وتورط فيها أبناء شخصياعامة ومشاهير ورجال أعمال، وبدأت الوقائع تتسرب عبر حسابات على مواقع التواصل لتكشف الستار عن الجريمة التي وقعت قبل 6 سنوات.

وعقب تداول القضية بهاشتاغ عبر مواقع التواصل والبحث عن الفتاة الضحية، سارع المتهمون بالهرب خارج البلاد، وفور صدور أمر منالنائب العام بملاحقتهم دوليا، وعددهم 7، تمكنت السلطات الأمنية اللبنانية من القبض على 3 منهم من أصل 5 كانوا قد فروا إلى هناك.

وتمكنت السلطات المصرية من القبض على أحد المتهمين في القضية ويدعى أمير زايد أثناء محاولته الهرب خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات عن وقائع أخرى، وأمرت بحبس متهمين جدد كان من بينهم نازلي كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، فضلًا عن أحمد جنزوري، منظم الحفلات، وآخرين. ومازالت القضية تتفاعل وتتوسع وقد تكشف عن متهمين جدد ووقائع أخرى، حيث أعلنت النيابة العامة أنها ستكشف كافة نتائج التحقيقات فور انتهائها.