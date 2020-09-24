رئيس الوزراء المصري: الدولة لن تهدم عقارات مأهولة بالسكان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مؤتمر صحافيا بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، حول آخر مستجدات الشأن المحلي، وتوجه مدبولي بالشكر للمواطنين الذين تجاوبوا مع الدعوات الحكومية، وذلك بعد أن تقدم مليون و400 ألف مواطن لطلبات التصالح في مخالفات البناء، وأنه مع إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، ونتيجة لرغبة الحكومة تيسير الإجراءات للمواطنين، سيتم مد فترة تلقي الطلبات لمدة شهر آخر، لتكون لنهاية شهر أكتوبر بدلاً من سبتمبر، وفي حالة زيادة إقبال عدد المواطنين للتصالح سيتم النظر في المهلة المحددة.

كما شدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تهدم عقارات مأهولة بالسكان، لكن الدولة تهدف إلى تقنين الأوضاع، وأشار مدبولي إلى أنه سيكون لكل عقار ووحدة سكنية في مصر رقم قومي، وذلك حرصاً على أن تكون هذه العقارات قانونية والعمل على تسهيل تداول العقارات، وسيتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية عام 2021.

وأكد مدبولي على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام الجاري 2020 لتشجيع المصدرين، وأضاف أن عملية رد الأعباء لن تتجاوز مدة 6 أشهر بحد أقصى في الفترة القادمة، وذلك للتسهيل على المصنعين، ليكونوا قادرين على الاستفادة من المبالغ مرة أخرى في قطاع الصناعة، والإعلان عن كافة الاشتراطات التخطيطية قبل 24 أكتوبر المقبل تمهيداً لعودة نشاط البناء مرة أخرى، مع وضع اشتراطات موحدة للبناء في الريف لمنع استنزاف الأراضي الزراعية.