مصر.. 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة، وذلك مقارنة مع 121 إصابة و16 وفاة، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 102513 حالة من ضمنهم 92644 حالة تم شفاؤها، و5835 حالة وفاة.

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وأكدت الوزارة خروج 801 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، الخميس، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.