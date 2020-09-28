مقتل إرهابيين من خلية "الأميرية" في مداهمات أمنية بمصر

لقي إرهابيان كانا ضمن خلية الأميرية الإرهابية مصرعهما خلال مداهمات للشرطة في منطقة القلج بالقليوبية.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي، الاثنين أنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكراً للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.

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كما قالت إن العنصرين كانا ضمن الخلية التكفيرية التي قامت في أبريل الماضي بمحاولة تنفيذ عمليات إرهابية تزامنا مع أعياد الأقباط وأسفر التعامل معها عن مصرع 7 عناصر إرهابية ومقتل الضابط محمد الحوفي، مشيرة إلى أن الإرهابيين القتيلين هما حسام عبد ربه علي كركيت وأحمد السيد البيومي.

هذا وكان حادث الأميرية قد وقع في 14 أبريل الماضي حيث تمكنت قوات الأمن من تصفية 7 إرهابيين ضمن الخلية كانوا يختبئون في عقار بشارع عباس مصطفى بعزبة شاهين في المنطقة.

وأسفرت المواجهات عن مقتل المقدم محمد الحوفي من قطاع الأمن الوطني.