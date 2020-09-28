وزير أوقاف مصر: الإخوان خونة يعيشون على أنقاض الدول

قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إن جماعة الإخوان "خائنة وعناصرها مجرمة وأبواقها ضالة وعملاؤها مأجورون لا يعرفون سوى الهدم والتحريض على الفوضى، ويعملون على الدفع بالمخدوعين بهم، ليقفزوا على دمائهم وعلى أنقاض أوطانهم".

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وأكد وزير الأوقاف المصري أن "هذه الجماعات الإرهابية لا تعيش إلا على أنقاض الدول، فقد أعماهم الهوى وأضلتهم العمالة والخيانة، وأصبحوا مسخًا فاقدًا لكل معاني الوطنية والإنسانية منحرفًا عن كل معاني الأديان، بل إنهم صاروا عبئًا ثقيلًا على الدين وعارًا على أهليهم وأوطانهم".

وأوضح جمعة أن "الانسياق في ركاب هذه الجماعة الإرهابية أو التستر على أي من عناصرها خيانة للدين والوطن، ويجب إبلاغ أجهزة الدولة المعنية عن كل خائن أو عميل أو مخرب، والضرب بيد من حديد على أيدي كل دعاة الفوضى والهدم".

وتابع الوزير المصري "أبواق الجماعة الإرهابية لا حياء لهم على القنوات الإرهابية وصفحات التواصل، حيث باعوا أنفسهم وأوطانهم بثمن بخس، واتخذوا الكذب والافتراء منهجًا ثابتًا للنيل من كل عمل وطني وكل وطني شريف، سبيلهم الكذب والافتراء وتشويه الإنجازات".