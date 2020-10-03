ترتيبات لاجتماع ليبي رفيع في مصر.. وشخصيات عسكرية تشارك

كشفت مصادر "العربية"، السبت، عن ترتيبات لاجتماع رفيع المستوى بين أطراف ليبية في مصر خلال أيام.

وقالت إن شخصيات ليبية رفيعة ستشارك في الاجتماع الليبي - الليبي بالقاهرة، وإن التحضير للاجتماعات الليبية في مصر جار ولم يتم تحديد موعد نهائي.

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وقبل أيام، انطلقت في مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر فعاليات اجتماع أمني ليبي ضمن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة لليبيا والمعروفة باسم 5 + 5 والمنبثقة عن اجتماع ومخرجات برلين، لبحث بعض الملفات الأمنية والعسكرية.

وصرح مصدران مسؤولان لـ"العربية.نت" أن المشاركين في الاجتماع وهم 5 من الجيش الليبي و5 من قوات الوفاق ناقشوا سبل تثبيت وقف النار ومراقبة ذلك بين الجانبين وضمان أمن الحقول والمنشآت النفطية وتصدير النفط والمؤسسات الحكومية والبنية التحتية وتهدئة الأوضاع، تمهيداً لانطلاق حوارات سياسية واقتصادية، تستهدف في النهاية لتسوية شاملة في البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة والمتوسط.

وأضافا أن الاجتماع عقد برعاية مباشرة من الأمم المتحدة التي أصدرت بياناً تعرب فيه عن تطلعها للخروج بنتائج إيجابية لهذا اللقاء.