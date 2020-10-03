مصر تعلن عن أضخم كشف أثري في منطقة سقارة

أعلن وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، اليوم السبت، تفاصيل كشف أثري جديد بمنطقة سقارة، والذي توصلت له حفائر البعثة المصرية، حيث جرى اكتشاف 27 تابوتاً ملوناً لم يتم فتحها منذ 2500 سنة.

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ووجه وزير السياحة والآثار المصري دعوة إلى السفراء الأجانب في مصر لحضور المؤتمر الصحافي للإعلان عن الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة.

ويعد هذا أكبر كشف أثري في 2020 بمنطقة سقارة، والذي يضم أكبر عدد من التوابيت بدفنة واحدة منذ اكتشاف خبيئة العساسيف.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماماً لم تُفتح، منذ أن تم دفنها، وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار، حيث تم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن ستتم الإجابة عن هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.

ونجحت البعثة في كشف بئر جديدة بها 14 تابوتاً، ووصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتًا مغلقًا.