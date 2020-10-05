محكمة مصرية تلزم الإخوان بسداد تعويضات عن عمليات تخريب

قررت محكمة مصرية إلزام بعض قيادات وعناصر جماعة الإخوان المتهمين في قضية أحداث فض اعتصام النهضة خلال العام 2013 بسداد تعويضات عن عمليات إتلاف وتخريب قاموا بها.

وقضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاثنين، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 11 متهما والسجن 3 سنوات لـ 4 متهمين وبراءة متهم واحد، كما ألزمت المتهمين مع من سبق الحكم عليهم بدفع 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، و2 مليون و992 ألف جنيه لحديقة الأورمان، و10 ملايين و903 آلاف جنيه لمحافظة الجيزة، و25 مليون جنيه لكلية الهندسة جراء التلفيات وعمليات التخريب التي قاموا بها في تلك المنشآت.

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وكانت السلطات المصرية قد قامت في 14 أغسطس 2013، بفض اعتصامات جماعة الإخوان وعناصرها في ميداني النهضة ورابعة العدوية، حيث قررت النيابة إحالة المتهمين إلى الجنايات باتهامات التجمهر وتكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة وقطع الطرق وقيادة تشكيلات هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وإتلاف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة كانت قد قضت في 9 يناير 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 213 متهما، والبراءة لـ 109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.