السيسي يترأس اجتماع "الأعلى للقوات المسلحة" لمناقشة مكافحة الإرهاب

ترأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات، ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

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وفى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، قام الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

كان فى استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وعزفت الفرق الموسيقية العسكرية سلام الشهيد.

ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة، ترحماً على روحه ومصافحة عدد من أفراد أسرته.