السيسي: الأطماع في مصر لم تنته والتهديدات مستمرة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، اليوم الثلاثاء على أن الأطماع في مصر لم تنته.

وأكد أن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لم تقل، لافتا إلى ان "مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات".

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إلى ذلك، قال :" علمنا نصر أكتوبر أن الأمة المصرية قادرة دوما على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين. ورأى أن "الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية".

كما شدد على أن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها. واعتبر أن حرب أكتوبر بعثت فى نفوس المصريين جميعا روحا جديدة تتسم بالإصرار والتحدي، والقدرة على مواجهة الصعاب، وتحقيق الإنجازات.

وكان الرئيس المصري ترأس أمس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تناول عددا من الملفات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

كما وضع فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر.