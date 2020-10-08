مصر تسجل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، تسجيل 133 حالة جديدة ووفاة 9 حالات.

وكشفت عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97492 حالة حتى اليوم.

موضوع يهمك في كلمة مصورة من أمام البيت الأبيض، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنه تلقى عقار ريجينيرون خلال وجوده في... ترمب: دواء ريجينرون فعال وسيكون مجانا لكل الأميركيين أميركا

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها، و 6010 حالة وفاة.

وأشارت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.