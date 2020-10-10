لأول مرة.. مناورات روسية مصرية في البحر الأسود

كشفت مصادر "العربية" أن قطعا عسكرية تابعة للبحرية المصرية ستشارك مع روسيا في مناورات في البحر الأسود، هي الأولى من نوعها.

ووفق المصادر، ستكون هذه المناورات من أكبر المناورات العسكرية البحرية في المنطقة.

وتشمل المناورات عدة مهام قتالية ومهام حربية حديثة ومختلفة، وسيكون أحد أهدافها هو منع تهريب السلاح.

هذا وتحركت القطع من القواعد المصرية في المتوسط، وستعبر مضيق البسفور وبحر مرمرة للوصول إلى هناك.

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وفي يوليو الماضي، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً في نطاق البحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية "تحيا مصر" مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية ACONIT.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي تركزت على أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية، إضافة إلى تنفيذ المعارك التصادمية، مع استخدام طائرات الهل المحمولة بحراً، بحسب المتحدث العسكري المصري.