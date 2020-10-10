مناورات مصرية إسبانية في المتوسط لحفظ أمن المنطقة

نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة المختلفة، ومنها تمرين دفاع جوي، وتنفيذ تشكيلات إبحار ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين مواصلات منظورة ولاسلكية وتدريبات طيران بحري.

وذكر الجيش المصري أن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية، والذي يتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات، وكذا دعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

موضوع يهمك انتفض مصلون داخل أحد جوامع العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وقاموا بطرد خطيب حوثي وصفهم... شاهد.. مصلون يطردون خطيباً حوثياً بصنعاء نعتهم بالجبناء اليمن

وكانت القوات البحرية المصرية قد نفذت قبل أيام مع القوات الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، منها تدريبات تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلاً، وتدريبات الحرب الإلكترونية، والتدريب على الدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وكذلك التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية.

واشتمل التدريب أيضاً على محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة خطرة وتدريبات على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية للدول المختلفة لحماية المناطق الاقتصادية في أعالي البحار، وقد أظهر التدريب مدى كفاءة أطقم القطع البحرية المصرية والفرنسية المشاركة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليهم.