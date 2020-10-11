اليوم .. انطلاق اجتماعات القاهرة لبحث المسار الدستوري بليبيا

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام اجتماعات لممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري.

وستعقد الاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة ويشارك فيها من وفد مجلس النواب كلا من إسماعيل الشريف وعيسى العريبي وعزالدين بوراوي وزياد دغيم وعز الدين قويرب وانتصار شنيب وصباح جمعة .

موضوع يهمك ذكرت وكالة الأنباء الأرمينية، السبت، نقلا عن مراسل محطة WarGonzo الروسية، أن وحدة من القوات التركية الخاصة دخلت إلى بلدة... قوات خاصة تركية تدخل بلدة هادورت في ناغورنو كاراباخ العرب و العالم

ويأتي الاجتماع بعد اجتماعات بو زنيقة في المغرب لبحث معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وتوحيد مؤسسات البلاد.

وقبل أيام استضافت مدينة الغردقة المصرية المحادثات الأمنية والعسكرية بين وفد من الجيش الليبي ووفد يمثل حكومة الوفاق.

وانتهت الاجتماعات بعدة توصيات تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.

وتضمنت التوصيات اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية، كما شملت إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.

وكان فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أن جميع القوى الليبية تمهد حاليا لاجتماع جنيف والذي سيعقد الشهر المقبل وسيبحث اختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة برقة وفزان وطرابلس وكذلك المسارات الاقتصادية والعسكرية والأمنية للوصول لتسوية نهائية للأزمة في البلاد .