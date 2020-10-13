قائد قوات الجو المصرية: قادرون على الوصول لأبعد مدى

أكد قائد القوات الجوية المصرية محمد حلمى عباس قدرة مصر "على الوصول لأبعد مدى لمواجهة ما يهدد أمننا القومي". وقال ،خلال كلمته اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد القوات الجوية، إن من أهم النتائج والدروس المستفادة من إنتصارات أكتوبر المجيدة، أن القوات المسلحة انتهجت القوات المسلحة مبدأ التنوع في مصادر التسليح.

وأكد محمد حلمي أن كافة الأفرع الرئيسية ومنها القوات الجوية شهدوا طفرة غير مسبوقة في منظومات التسليح خاصة في السنوات الأخيرة.

وقال: "انضمت العديد من الطائرات الحديثة المواكبة لأحدث ما تمتلكه الجيوش وليبقى لجيش مصر قوات جوية قادرة على الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن مصر القومي".

وأضاف أنه من أجل تهيئة أنسب الظروف لعمل هذه الطائرات شهدت برامج التأهيل والتدريب والإمكانيات الفنية والإدارية تطويرا هائلا يتناسب مع ما تم تدبيره ويلائم التحديات والتهديدات المنتظرة.

وأشار قائد القوات الجوية المصرية إلى أنه "للمزيد من اكتساب وتبادل الخبرات والمهارات، تم الإشتراك مع الدول الشقيقة والصديقة في العديد من التدريبات المشتركة داخل وخارج أرض الوطن".

وتابع "بالتزامن مع ما يتم من تطوير لإمكانات القوات الجوية تستمر القوات الجوية بالاشتراك مع بقية أسلحة القوات المسلحة في القيام بواجبها تجاه مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود على مدار الساعة."