مقتل ارهابيين كانا يخططان لعمليات ضد الجيش بسيناء

لقى إرهابيان مصرعهما في مواجهات مع الشرطة المصرية بسيناء .

وأعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء ، مقتل الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة جلبانة شمال سيناء. وذكرت أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة، وإعدادهم لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

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وأضافت أنه تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات حيث أسفرت النتائج عن رصد اثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل سيارة ماركة شيفرولية ربع نقل بيضاء اللون بهدف رصد الارتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها، إلا أنهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما أطقلا النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما.

وقالت الداخلية إن تبادل إطلاق النار أسفر عن مصرع العنصرين الإرهابيين وبحوزتهما قطعتا سلاح آلي، حزامان ناسفان، طبنجة، 4 خزائن وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وجهاز لاسلكي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.