مصر.. شباب يقتلون فتاة دهساً بالسيارة بعد صدها تحرشهم

تكثف أجهزة الأمن المصرية جهودها للبحث عن 3 شباب قتلوا فتاة بسيارتهم دهساً بعد سحلها لعدة أمتار في الشارع بسبب رفضها تحرشهم بها.

وتلقى مأمور قسم المعادي جنوب العاصمة القاهرة، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة في أحد الشوارع وبها تهتك كامل وكسور بالعظام وغارقة في دمائها.

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وتبيّن من تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة بالمحلات التجارية في الشارع، أن سيارة يستقلها 3 شباب طاردت الفتاة عقب خروجها من عملها. وحاول الشبان التحرش بالشابة لفظياً كما حاول أحدهم الإمساك بها والتحرش بها جسدياً.

وكشفت الكاميرات أن الفتاة تمكنت من الهرب منهم إلا أنهم طاردوها بسيارتهم، وأمسك أحدهم بها فعلقت ملابسها بالسيارة، وسقطت الشابة أسفل إطارات المركبة، فسحلها الشبان لعدة أمتار قبل أن يتركوها جثة هامدة ويفروا هاربين.

وتبحث أجهزة الأمن، من خلال أرقام السيارة، عن صاحبها تمهيدا للوصول إلى الجناة الذين هزّت جريمتهم مشاعر المصريين. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة القبض على المتهمين.