مصر.. تفاصيل مرعبة وصور جديدة لجريمة دهس فتاة المعادي

كشفت النيابة المصرية تفاصيل جديدة في جريمة مقتل فتاة المعادي دهسا تحت اطارات سيارة يستقلها 3 شبان حاولوا التحرش بها.

وذكر بيان للنيابة المصرية الأربعاء أنها تلقت في غضون الساعة السابعة مساءً الثلاثاء بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة مريم محمد علي البالغة من العمر 24 عامًا بحي المعادي، مضيفة أن شاهدًا أبلغ الشرطة برؤيته سيارة ميكروباص بيضاء اللون يستقلُّها شابان، وانتزع مُرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها منها، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها.

وأضافت النيابة أنه وبمناظرة جثمان المجني عليها تبين إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، كما تبين وجود آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات، حيث تم أخد عينات منها، مشيرة إلى أن فريق النيابة تمكن من الحصول علي خمسة مقاطع من كاميرات المراقبة المُطلَّة علي موقع الحادث، والتي تبيَّن منها مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعةٍ فائقة.

وذكرت النيابة أن احد الشبان انتزع حقيبة الفتاة التي حاولت التشبت بها خلال تحرك السيارة ممَّا أخلَّ بتوازنها ، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفرَّ الجانيان بالحقيبة، بينما ابتعدت فتاة اخرى كانت بصحبة المجني عليها من شدة الخوف .

وأضافت النيابة أن المجني عليها مكثت قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة، مضيفة أنها قررت استكمالًا للتحقيقات استدعاء مَن كانت بصحبة المجني عليها لسماع شهادتها، وتكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من كاميرات المراقبة للواقعة، كما طلبت تحريات الشرطة حول الحادث وضبط مرتكبيه.

وكان مأمور قسم المعادي جنوب العاصمة القاهرة، قد تلقى بلاغاً يفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة في أحد الشوارع وبها تهتك كامل وكسور بالعظام وغارقة في دمائها.

وتبيّن من تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة بالمحلات التجارية في الشارع، أن سيارة يستقلها 3 شباب طاردت الفتاة عقب خروجها من عملها بأحد البنوك وحاول الشبان التحرش بالشابة لفظياً كما حاول أحدهم الإمساك بها والتحرش بها جسدياً.

وتبحث أجهزة الأمن، عن صاحب السيارة تمهيدا للوصول إلى الجناة الذين هزّت جريمتهم مشاعر المصريين.