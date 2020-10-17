توافق مصري إسباني حول ليبيا.. حل سلمي تحت مظلة أممية

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، اليوم السبت، إنها أجرت مباحثات مع نظيرها المصري سامح شكري تطرقت إلى العمل المشترك بمجالات الملف الليبي ومكافحة الإرهاب وتجارة البشر، والشبكات التي تمارس النشاط الإجرامي باعتبار أن هذا الأمر يشغل البلدين.

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وشددت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها المصري بالقاهرة، على ضرورة التوصل لحل سلمي للأزمة الليبية، واتفاق تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأضافت الوزيرة الإسبانية أن مصر وإسبانيا تواصلان مساعي تعزيز الشراكة الاستراتيجية في إطار المبادرة الأورومتوسطية، لافتة إلى تبادل وجهات النظر بقضايا مشتركة، "ونقلت تقديري للوزير سامح شكري، للعمل الذي تقوم به الحكومة والدولة المصرية في مجال تمكين المرأة والبيئة".

من جهته أكد شكري أن إسبانيا لها موقف رائد في إطار العلاقة بين ضفتي المتوسط، مؤكدا أن إسبانيا تلعب دورا في إطار تعزيز العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير المصري، أن إسبانيا على دراية بالواقع في مصر، حيث تقوم بمتابعة الأمر على مدار السنوات، كما أن إسبانيا تتفهم الموضوعات المثارة في مصر.

وشدد على أن مصر وإسبانيا حلفاء في القضاء على الإرهاب، ونستمر في التنسيق والتعاون فيما بيننا في المحافل الدولية ونتطلع لاستمرار هذه العلاقة.