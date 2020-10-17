مصر.. 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 126 حالة جديدة بكوفيد 19 ووفاة 11.

وأعلنت عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 105159 حالة من ضمنهم 98089 حالة تم شفاؤها، و 6099 حالة وفاة.

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كما أشارت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

هذا وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.