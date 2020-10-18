أهان معلمة.. فيديو يثير غضباً ضد محافظ الدقهلية بمصر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي عاصفة غضب ضد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية شمال مصر، بعد تداول فيديو يقوم فيه بإهانة وتوبيخ مديرة مدرسة في المحافظة بطريقة غير لائقة.

وكشف الفيديو عن قيام المحافظ بجولة في بعض مدارس المحافظة، لتفقد استعداداتها للعام الدراسي الجديد الذي انطلق، الأحد، والوقوف على حالتها ، وخلال تفقده لمدرسة عمر مكرم الابتدائية بمدينة دكرنس، رافقته مديرة المدرسة كريمة أحمد إبراهيم، وأطلعته على مجهوداتها في تزيين وطلاء وتنظيف المدرسة.

وفوجئ الحاضرون بالمحافظ ينتقد المديرة ويوجه لها كلمات قاسية، بسبب تأخر بعض أعمال النظافة، ثم يأمرها بخلع الإطار المعدني لنافذة أحد الفصول بطريقة مهينة.

وانتقد المحافظ وجود بعض السلبيات في المدرسة، وقرر إقالة المديرة التي أكدت أنها كانت تعمل رغم قلة الإمكانيات وعدم توافر عمال معها.

وسادت حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الذين تداولوا الفيديو، مؤكدين أن المحافظ لم يحترم مكانة المربية الفاضلة وتنمر عليها، كما أهان عددا كبيرا من المدرسين خلال زيارته لعدد من المدارس منها مدرسة دكرنس الإعدادية الحديثة، مطالبين بإقالته.

وأكدوا أن المحافظ كسر هيبة المعلمين ومديري المدارس أمام طلابهم، ولذلك قامت جهات أخرى في المحافظة بتكريم كافة المعلمين والمديرين الذين تعرضوا لإهانات من المحافظ، واعتذروا لهم عما بدر منه، احتراماً لمشاعرهم وردا لاعتبارهم.

من جانبه، قال محمد إبراهيم عبد العزيز، نجل المديرة "للعربية.نت" إن والدته كانت تقوم بعملها على أكمل وجه وتقوم بتنظيف المدرسة بنفسها وتعاون العمال خلال عملهم، وأبلغت المحافظ أنها تقوم بالعمل في التنظيف بمجهودها الذاتي وبمعاونة اثنين من العمال يتم سداد رواتبهم من مالها الخاص وتبرعات بعض فاعلي الخير في المدينة، مشيرا إلى أن ما حدث من المحافظ غير مقبول، مؤكدا أن الأسرة ستتقدم بطلبات لكافة المسؤولين بالدولة لرد اعتبارها.

وأضاف أن والدته لديها 4 أبناء تخرجوا في كليات الطب والتجارة ومازال اثنان يدرسان في كلية الإعلام والثانوية العامة، وهي تشعر بألم وحسرة أمامهم جميعا لما تعرضت له، خاصة بعد تداول الفيديو الذي قام المحافظ بنفسه بنشره على "فيسبوك".