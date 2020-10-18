مصر: إثيوبيا ما زالت تتعنت بمفاوضات سد النهضة

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري أن إثيوبيا ما زالت متشددة في موقفها بخصوص سد النهضة.

وقال في كلمة له، الأحد، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه إن مصر تواجه تعنتا إثيوبيا في المفاوضات، وهو ما سيؤدي لتحد كبير ستواجهه القاهرة بسبب عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد رغم ما تقدمه مصر من دعم لشواغل الجانب الإثيوبي.

وذكر أن مصر سعت من خلال اتفاقية المبادئ الموقعة في السودان عام 2015 إلى الوصول إلى اتفاق عادل متوازن يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن الأخيرة حالت دون ذلك.

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وقال الوزير المصري إن بلاده تسعى من خلال أسبوع القاهرة للمياه للتواصل والتبادل المعرفي ورفع الوعي بقضايا المياه، وتعظيم المورد المائي في وجدان المصريين والتفنن في إدارته، مشيرا إلى أن مصر تعتبر أكثر دول العالم جفافا، وأن أكثر من97% من المياه يأتي من خارج حدودها.

وكشف عبد العاطي أنه لا يمكن لمصر التعويل على المياه الجوفية في ظل الزيادة السكانية التي تسببت في انخفاض نصيب الفرد من المياه، مؤكدا أن بلاده تقوم بإعادة تدوير أكثر من 25% من احتياجاتها من المياه، وتستورد 56% من احتياجاتها المائية في صورة سلع غذائية.