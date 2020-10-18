مصر.. 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 138 حالة جديدة بكوفيد 19 وفاة 10.

وكشفت عن خروج 68 متعافيًا ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى اليوم.

موضوع يهمك بتصريحات محبطة للآمال، أعلنت منظمة الصحة العالمية عدم فعالية عدد من الأدوية في علاج عدو البشرية.فمنذ الأيام الأولى لتفشي... تصريح محبط.. هذه الأدوية غير فعالة ضد كورونا صحة

كما ذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و 6109 حالات وفاة.

وأشارت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

هذا وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.