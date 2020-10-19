النقابة: 3576 مصاباً و188 متوفًى بكورونا بين أطباء مصر

كشفت نقابة الأطباء في مصر حصيلة ضحايا كورونا بين أعضائها. وقالت في بيان رسمي، اليوم الاثنين، إن عدد المصابين بالفيروس بين الأطباء 3576، فيما بلغ عدد الوفيات 188، مشيرة إلى صرف تعويضات لأسر الضحايا بلغت 67 مليون جنيه.

وقالت الدكتورة إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة، إنه تم صرف 71 مليون جنيه لمصابي كورونا من الأطباء و5 ملايين لأسر المتوفين حتى الآن.

وأكدت سلامة أنه صدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في جلسته الأخيرة بضم ضحايا كورونا من الأطقم الطبية إلى قائمة الفئات المستفيدة من المنح المجانية التي تمنحها بشرط تحقيق الحد الأدنى للمجموع للكلية المتقدم لها تقديرا لتضحيات ذويهم.

وذكرت أنه تم التواصل مع بعض المدارس الخاصة لإعطاء منح دراسية مجانية لأبناء المتوفين من الأطباء، وقد وافقت عدة مدارس بمحافظات سوهاج وأسيوط والقاهرة والأقصر والفيوم والغربية على منح كاملة بالمجان.

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إلى ذلك، أعلنت النقابة وفاة الدكتور جمال وفيق، استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى المنصورة العام سابقا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليبلغ عدد المتوفين بالفيروس حتى الآن 188 طبييا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، حتى الأحد، قد بلغ 105 آلاف و424 حالة من ضمنهم 98 ألفاً و247 حالة تم شفاؤها، و6120 حالة وفاة.