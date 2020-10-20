السيسي: لا يستطيع أحد من الخارج الاعتداء على مصر

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه لا يمكن لأي أحد من الخارج الاعتداء على بلاده.

وقال السيسي في تصريحات أدلى بها أمام خريجي دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية في لقاء نقلته القنوات التلفزيونية المحلية الثلاثاء: "لا يستطيع أحد من الخارج الاعتداء على مصر"، مشدداً على أن "قوة الجيش المصري عظيمة وقادرة على حماية أرضها من أي معتد".

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كما أضاف: "علينا مواجهة عملية التحشيد بالسلب التي يريدها أعداء الوطن عن طريق الوعي".

يذكر أن الرئيس المصري كان أكد في وقت سابق أن محاولات النيل من كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية في المنطقة تتيح المساحة لانتشار خطر الإرهاب والفكر المتطرف.

وقال، خلال استقباله، السبت، وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا جونثاليث لايا، بحضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الهدف الأساسي في ليبيا هو استعادة الاستقرار والأمن من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي.

من جهتها، أشادت وزيرة الخارجية الإسبانية بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع بليبيا.