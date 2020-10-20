شاهد رئيس وزراء مصر يتدلى داخل بئر.. والمصور يكشف

خلال زيارته ظهر أمس الاثنين للمنطقة الأثرية بسقارة جنوب القاهرة، لتفقد كشف أثري التقطت عدة صور للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وهو يتدلى داخل بئر عميقة ما أثار دهشة رواد مواقع التواصل.

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وكشف سليمان العطيفي، المصور الخاص لمجلس الوزراء المصري، والذي التقط الصور التفاصيل لـ"العربية.نت" وقال إن الدكتور مصطفى مدبولي كان يتفقد الكشف الأثري الجديد المزمع الإعلان عنه قريبا في سقارة، وتطلب الأمر نزوله للبئر الذي يقع على عمق 12 متراً تحت الأرض، لتفقد معالم الكشف وعلى الفور تم تجهيز الحبل والاستعداد للنزول، مضيفاً أن تلك اللحظة كانت ملهمة له ولأي مصور فهي واقعة تحدث للمرة الأولى، ولذلك استعد لها وقام بالتقاط عدة صور تعكس ردة فعل رئيس الوزراء خلال عملية النزول.

كما أضاف أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري كان أول من نزل للبئر وتبعه الدكتور مصطفى مدبولي ثم خالد العناني وزير الآثار، مؤكدا أنه نزل وراءهم والتقط صورا للجميع داخل البئر التي كانت تضم مقتنيات أثرية مبهرة.

وكانت وزارة الآثار المصرية قد أعلنت أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رافقهما الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفقدوا أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالإضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.

وتفقد رئيس الوزراء إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها، وبداخلها عدد ضخم من التوابيت الخشبية الملونة والمغلقة وعدد من اللقى الأثرية المذهبة.

وقالت الوزارة إنه سوف يتم الإعلان عن هذا الكشف خلال الأسابيع القليلة القادمة بمؤتمر صحافي في منطقة آثار سقارة، بعد الانتهاء من أعمال التوثيق والتصوير الأثري.