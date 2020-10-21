مصر تسجل 158 إصابة جديدة بكورونا.. و12وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، عن تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 105705 إصابات، وتسجيل 12 حالة وفاة جديدة.

موضوع يهمك رحبت القاهرة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الخرطوم وواشنطن بشأن بدء إجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأميركية... "بداية أفق جديد".. مصر ترحب ببدء إجراءات "رفع السودان" مصر

كما أعلنت الوزارة عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98413 حالة.

وذكرت الصحة المصرية أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 105705 حالات من ضمنهم 98413 حالة تم شفاؤها، و 6142 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.