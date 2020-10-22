التحقيق في واقعة تشغيل فيديو لراقصة بمدرسة ببني سويف

قررت السلطات في مصر التحقيق في واقعة انتشار وتداول فيديو لطلاب يرقصون في فصل دراسي بمدرسة ببني سويف جنوب البلاد.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري والمكتب الفني بالديوان العام، للتحقيق في انتشار فيديو يحتوي على سوء استخدام الشاشات الذكية بإحدى المدارس الثانوية بمدينة أهناسيا بالمحافظة وقام فيه طلاب بتشغيل فقرة لراقصة برازيلية والرقص على إيقاعها.

وكلف المحافظ اللجنة بمراجعة منظومة التحكم بالشاشات الذكية بالمدرسة، والتحقق من الواقعة ميدانيا، وفي حالة التثبت من الواقعة سيتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

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من جانبها، أكدت سهام يوسف وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة خلال تواصلها مع محافظ بني سويف بأنه قبل بداية العام الدراسي تم إعادة ضبط المصنع لجميع الشاشات الذكية بجميع مدارس الثانوي العام بإدارة اهناسيا التعليمية، مضيفة أنه لا يوجد عليها سوى شرح الدروس والأنشطة الدراسية، ومؤكدة أن جميع الشاشات مؤمنة ولها كلمة مرور مع المعلمين فقط ولا يوجد صلاحية للطلبة تمكنهم من التعامل مع الشاشة إلا في حضور المعلم.

وأضافت وكيلة الوزارة بأنه يتم بصفة دورية متابعة الشاشات عن طريق أخصائي التطوير التكنولوجي بكل مدرسة، ويتم تنفيذ ذلك بجميع الشاشات الذكية والمنظومة بأكملها بكافة الإدارات التعليمة، مؤكدة على أنه أيضا تتم المتابعة الميدانية بشكل دوري من خلال مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.