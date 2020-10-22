مصر تسجل 178 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

سجلت مصر اليوم الأربعاء 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة مقابل 158 إصابة و12 وفاة أمس.

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وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 105883 حالات من ضمنهم 98516 حالة تم شفاؤها، و 6155 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

لكن البلاد رفعت معظم هذه الإجراءات في أواخر يونيو حزيران كما تسمح منذ 21 سبتمبر أيلول بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.