البحرية المصرية تنقذ مركباً تركياً من الغرق في المتوسط

نجحت القوات البحرية المصرية في إنقاذ أحد المراكب التي ترفع العلم التركي في عمق البحر المتوسط.

وذكر بيان للجيش المصري أن المركب الذي يحمل العلم التركي أصدر إشارة استغاثة، تفيد بحدوث عطل فني مفاجئ به على بعد 270 كم شمال مدينة سيدى براني بمحافظة مطروح شمال مصر.

وأضاف أنه على الفور، صدرت الأوامر بدفع الفرقاطة المصرية "الظافر" لموقع الحدث، وتم نقل جميع الركاب على متن الفرقاطة المصرية بإجمالي 57 شخصاً وهم 48 رجلاً و6 سيدات و3 أطفال من جنسيات مختلفة .

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وقال إن من كانوا على متن المركب هم 31 عراقياً و23 إيرانياً وتركيان اثنان ومصري، مضيفاً أنه تم سحب المركب ورسوه صباح اليوم الجمعة على رصيف قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب.

وذكر بيان الجيش أنه تم تقديم العلاج الطبي اللازم وكافة الاحتياجات الإدارية لجميع الركاب، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.