بعد إهانته لها.. محافظ الدقهلية يستقبل المعلمة ويكلفها

بعد تنمره عليها وإهانته لها في واقعة أثارت غضبا في مصر، استقبل أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت المعلمة كريمة محمود مديرة، مدرسة عمر مكرم الابتدائية بمدينة دكرنس.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن ما تم اتخاذه من قرارات تجاه المعلمة كان الهدف منها الصالح العام للتلاميذ بالمدرسة، والتأكد من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا، مضيفا أنه تم توجيه مديرة المدرسة للعرض على لجنة القيادات بالتربية والتعليم للوقوف على مدى إمكانية تكليفها لإدارة مدرسة أخرى لإثبات ذاتها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد شهدت عاصفة غضب ضد أيمن مختار، محافظ الدقهلية شمال مصر، بعد تداول فيديو يقوم فيه بإهانة وتوبيخ مديرة مدرسة في المحافظة بطريقة غير لائقة.

وكشف الفيديو عن قيام المحافظ بجولة في بعض مدارس المحافظة، لتفقد استعداداتها للعام الدراسي الجديد الذي انطلق، الأحد الماضي، والوقوف على حالتها، وخلال تفقده لمدرسة عمر مكرم الابتدائية بمدينة دكرنس، رافقته مديرة المدرسة وأطلعته على مجهوداتها في تزيين وطلاء وتنظيف المدرسة.

وفوجئ الحاضرون بالمحافظ ينتقد المديرة ويوجه لها كلمات قاسية، بسبب تأخر بعض أعمال النظافة، ثم يأمرها بخلع الإطار المعدني لنافذة أحد الفصول بطريقة مهينة.

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وانتقد المحافظ وجود بعض السلبيات في المدرسة، وقرر إقالة المديرة التي أكدت أنها كانت تعمل رغم قلة الإمكانيات وعدم توافر عمال معها.

وسادت حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الذين تداولوا الفيديو، مؤكدين أن المحافظ لم يحترم مكانة المربية الفاضلة وتنمر عليها، كما أهان عددا كبيرا من المدرسين خلال زيارته لعدد من المدارس منها مدرسة دكرنس الإعدادية الحديثة، مطالبين بإقالته.

وأكدوا أن المحافظ كسر هيبة المعلمين ومديري المدارس أمام طلابهم، ولذلك قامت جهات أخرى في المحافظة بتكريم كافة المعلمين والمديرين الذين تعرضوا لإهانات من المحافظ، واعتذروا لهم عما بدر منه، احتراماً لمشاعرهم وردا لاعتبارهم.