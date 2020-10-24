وسط إجراءات مشددة.. انطلاق الانتخابات النيابية بمصر اليوم

تنطلق اليوم السبت ولمدة يومين عمليات المرحلة الأولى من التصويت في الانتخابات النيابية في مصر، وذلك في 14 محافظة.

وتشمل المرحلة الأولى محافظات الجيزة و الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر و الإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط و سوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.

وأكدت وزارة التنمية المحلية انتهاء محافظات المرحلة الأولى من كافة الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق الانتخابات بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والصحة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل العملية على الناخبين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم.

وقال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إنه تابع مع المحافظين كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات، وأكد لهم ضرورة الانتهاء من التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان الانتخابية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان قبل التصويت وبعده، بالإضافة للالتزام بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي لحماية وسلامة الناخبين من فيروس كورونا.

من جانبها، أنهت وزارة الداخلية استعداداتها اللازمة لتأمين الانتخابات حيث اعتمدت خطة شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير دوريات أمنية، بالإضافة لتأمين خدمات مرورية لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

في سياق متصل، أعلن المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على مراجعة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين الانتخابات وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة في التأمين، وتجميع الاحتياطات وعناصر الانتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية، والتأكيد على استعدادها التام لتنفيذ عملية الانتشار الأمني للتصدي لأي أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الانتخابية.

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وقال إنه تم تجهيز العديد من الدوريات الأمنية للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية في حالة المواقف الطارئة لحماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال المساهمة في تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان.ومن المقرر أن

تجرى الانتخابات على مرحلتين، حيث تجرى المرحلة الثانية للمصريين بالخارج في 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وتجري داخل مصر في 7 و8 نوفمبر.

ويتنافس المرشحون على الفوز بـ568 مقعداً، بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة. ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.