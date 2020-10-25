مصر.. بدء الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات النيابية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد أمام الناخبين المصريين في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى التاسعة مساء (19 بتوقيت غرينتش).

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إلى ذلك تشهد اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا حيث تم التعقيم قبل وبعد انتهاء التصويت أمس السبت، كما التزم أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة عند التصويت. كما تم توفير الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع، إضافة إلى قفازات بلاستيكية.

يذكر أن انتخابات البرلمان تجري على مرحلتين نظمت الأولى أمس السبت واليوم الأحد في 14 محافظة، بينها الجيزة والاسكندرية، والثانية في السابع والثامن من نوفمبر في 13 محافظة، بينها العاصمة القاهرة.

كما يصوت المصريون لاختيار 568 من أصل 596 عضواً في مجلس النواب، على أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين النواب الباقين.

ومن المرتقب أن تجرى جولات الإعادة في نوفمبر، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في ديسمبر.