مصر.. عقوبات لمصابي كورونا المخالطين للأصحاء

قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، إن مصر ستطبق عقوبات فيما يتعلق بمخالطة المصابين بفيروس كورونا للمواطنين، وإخفائهم حقيقة إصابتهم.

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وبشأن العقوبات على مخالطة المصابين للمواطنين، وإخفائهم حقيقة إصابتهم، قال تاج الدين، إن قانون 29 لسنة 1982، حدد ووضع عددا من العقوبات المماثلة لهذا الأمر، ومؤخرا تم إضافة كورونا، فقديما عندما وضع القانون، كانت به مادة تنص على أن حاملي الأمراض، ويخالطون المواطنين وهم يعلمون بإصابتهم، ما يسهم في تعريض حياة الآخرين للخطر.

وأوضح أن مصر على أتم الاستعداد لو حدثت موجة ثانية لكورونا، لافتا إلى أن التجارب والتعامل في المرحلة الأولى التي ما زالت مستمرة، نجحت في إكساب الكادر الطبي الخبرات المختلفة، التي تؤهله للعمل باحترافية.

وسجلت مصر السبت 167 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 حالة.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 106397 حالة من ضمنهم 98813 حالة تم شفاؤها، و6187 حالة وفاة.