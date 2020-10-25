مقبرة المشرف على "الخزانة الملكية".. اكتشاف مذهل في مصر

كشفت وزارة السياحية والآثار المصرية، السبت، عن مقبرة المشرف على "الخزانة الملكية" التي تعرف باسم "بادي است"، وبداخلها تماثيل حجرية في منطقة آثار الغريفة في تونا الجبل بالمنيا.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة، مصطفى وزيري، في بيان إن "المقبرة تتكون من بئر للدفن بعمق 10 أمتار، يؤدي إلى حجرة كبيرة بها نيشات محفورة في الصخر مغلقة بألواح حجرية منتظمة الشكل"، مؤكداً أنه "تم العثور داخل المقبرة على تمثالين من الحجر الجيري، أحدهما على هيئة العجل أبيس، والآخر لسيدة، بالإضافة إلى أوان كانوبية".

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كما وصف وزيري الأواني التي تم العثور عليها بأنها "من أجمل الأواني"، موضحاً أنها مصنوعة من الألبستر وهي على هيئة أبناء حورس الأربعة ونقش عليها ألقاب وأسماء المتوفى.

إلى ذلك لفت إلى أنه تم العثور أيضاً على 400 تمثال أوشابتي من الفيانس الأزرق والأخضر تحمل اسم المتوفى، وستة دفنات لأفراد عائلته بها ما يقرب من ألف تمثال أوشابتي من الفيانس.

الأواني الكانوبية والفخارية

وعثرت البعثة على مجموعات من الأواني الكانوبية مصنوعة من الألبستر والحجر الجيري وبعض التمائم والجعارين، ومجموعة من الأواني الفخارية من العصر الصاوي ما بين الأسرة 26 حتى الأسرة 30، إضافة إلى أربعة توابيت حجرية على هيئة آدمية.ما زالت مغلقة بالملاط. ولا يزال العمل مستمراً للكشف عن المزيد من أسرار وكنوز منطقة الغريفة.

يذكر أن حفائر البعثة الأثرية المصرية كانت كشفت الأسبوع الماضي، في موسمها الرابع بمنطقة الغريفة الأثرية في تونا الجبل بمحافظة المنيا، عن بئر للدفن بعمق 5 أمتار بداخله تابوت مصنوع من الحجر الجيري لكبير كهنة "جحوتي"، ويدعى جحوتي إم حتب، وهو من الأسرة 26، وكان يشغل أيضاً منصب عظيم الخمس، والمشرف على العروش، وهو ابن حرسا إيست الذي كشفت البعثة عن التابوت الخاص به في موسم حفائرها الأول عام 2018.

وقد زين التابوت بمناظر تمثل أولاد حورس الأربعة، وهو في حالة جيدة من الحفظ، وإلى جانبه مجموعة من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفاينس.

كما نجحت البعثة الأثرية خلال مواسمها الثلاثة السابقة في الكشف عن العديد من المقابر العائلية التي تخص كبار كهنة "جحوتي" وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا وعاصمته الأشمونين، و19 مقبرة تضم 70 تابوتاً حجرياً مختلفة الأحجام والأشكال وأثاث جنائزي.