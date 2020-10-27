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تنسيق مصري سوداني حول تسليم عناصر من الإخوان

جانب من لقاء الرئيس السيسي بالفريق أول البرهان
الإخوان المسلمون

تنسيق مصري سوداني حول تسليم عناصر من الإخوان

لقاءات البرهان في مصر بحثت تنسيقًا مع القيادة المصرية بشأن مكافحة الإرهاب

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رندة أبوالعزم

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قالت مصادر خاصة للعربية، الثلاثاء، إن لقاءات رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان في مصر بحثت تنسيقًا مع القيادة المصرية بشأن مكافحة الإرهاب.

وبحسب المصادر فقد جرت مناقشة ملف تسليم مطلوبين من عناصر الإخوان في السودان لمصر، خلال الفترة المقبلة.

كما ناقشت الزيارة تعميق التعاون العسكري واللوجيستي والاقتصادي، بشأن دخول وخروج مواطني البلدين دون أي عوائق.

الرئيس السيسي والفريق أول البرهان
الرئيس السيسي والفريق أول البرهان

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل، الثلاثاء، بقصر الاتحادية الفريق أول ركن البرهان، حيث بحثا عدداً من القضايا التي تهم البلدين.

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واتفق الجانبان على التمسك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.

من جانبه أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيداً في هذا السياق بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، وحرص السودان على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.

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