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البرهان يتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية

البرهان
عبدالفتاح البرهان

البرهان يتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية

الزيارة تأتي في إطار التشاور الأخوي بين قيادتي البلدين حول الملفات ذات الاهتمام المشترك

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

غادر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم الثلاثاء، الخرطوم متوجهاً إلى القاهرة، في زيارة رسمية إلى مصر.

وقال قنصل عام جمهورية مصر العربية في السودان، المستشار أحمد عدلي إمام، في تصريح خاص إن زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى مصر تأتي في إطار التشاور الأخوي بين قيادتي البلدين، حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.

تعبيرية
تعبيرية
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