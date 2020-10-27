مصر.. إصابة 3 بينهم سائحان في هجوم سمكة قرش

اصيب 3 أشخاص بينهم سائحان في هجوم لسمكة قرش بشواطئ جنوب سيناء في مصر.

وذكرت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغا أمس يفيد بتعرض ثلاثة أشخاص لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالقرب من منطقة غوص "الشارك ريف" بمحمية رأس محمد، ما نتج عنه حدوث إصابات بهم، استدعت على الفور نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وفور ورود البلاغ كلفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مجموعة عمل من المختصين بمحميات جنوب سيناء بدراسة ملابسات الحادث وجمع المعلومات، حيث تبين أن اثنين من المصابين سائحين من أوكرانيا وهما أم وابنها بالإضافة إلى المرشد المصري المرافق للفوج السياحي على اللنش التابع لمركز غوص بشرم الشيخ، وكان بعضهم يمارس رياضة الغوص، والبعض الآخر رياضة السباحة السطحية.

وأضافت أن هجوم سمكة القرش على المجموعة التي كانت تضم ٦ أفراد بالإضافة إلى المرشد المصري أجبرهم جميعا على الصعود إلى المنطقة الضحلة من الشعاب المرجانية والاستعانة باللنش المستخدم ومع اقتراب الأخير، وإلقائه طوق النجاة لهم، كررت سمكة القرش هجومها مرة أخرى علي ثلاثة أشخاص منهم الطفل الذي تمت مهاجمته في المرة الأولى وهو ما ترتب عليه إحداث إصابات بهم جميعا.

وكشفت الوزارة أن سمكة القرش المهاجمة من نوع القرش المحيطي ذي الزعنفة البيضاء ويقدر حجمها بمترين تقريبا، وفور تأكدها من ملابسات الحادث وأسبابه، تقرر وقف كامل الأنشطة في منطقة الحادث طبقا لما هو متبع عالميا في حالات هجوم أسماك القرش كإجراء احترازي.

وتوصلت الوزارة لمقطع فيديو مصور تحت الماء بمنطقة الحادث بواسطة أحد الغواصين العاملين في مجال غوص السفاري ظهرت في انثى سمكة قرش من نوع القرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء، واتسم سلوكها بالعدوانية تجاه البشر، وهو ما يرجح أن تلك السمكة هي من قامت بالهجوم على المصابين.

وأكدت الوزارة أن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث ما زال يقوم باستكمال مهامه للتوصل بشكل دقيق لأسباب هجوم سمكة القرش.