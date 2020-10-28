  • مباشر
اللغة

مجلس الوزراء المصري يوافق على تصنيع وتجميع مشتقات البلازما

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
وزيرة الصحة المصرية

مجلس الوزراء المصري يوافق على تصنيع وتجميع مشتقات البلازما

مشروع وطني لتحقيق الاكتفاء من هذه المنتجات الحيوية

متابع الغاء المتابعة

القاهرة- ريم الششتاوي 

نشر في: آخر تحديث:

وافق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما لتأمين احتياجات الدولة.

ومن جهتها، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، عرضاً حول المشروع الوطني للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وأوضحت الوزيرة أن مراحل المشروع تتضمن: مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما، وإنشاء وبناء المصنع المحلي ونقل التكنولوجيا، لافتة إلى أن محور تجميع البلازما يتضمن تجهيز المراكز هندسياً، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتحضير غرف التجميد، ونظام الميكنة، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالتوظيف والتدريب على الجودة والاعتماد، منوهة إلى أنه فيما يتعلق بمراكز تجميع البلازما، فقد تم الانتهاء هندسياً من تجهيز عدد 6 مراكز وتم استلامها (العجوزة-العباسية – دار السلام – الإسكندرية – طنطا - المنيا)، مضيفة أنه جارٍ تطوير عدد 4 مراكز أخرى (الإسماعيلية – سوهاج – شبين الكوم - دمياط) من قبل الشركات الاستشارية، كما تم الانتهاء من تجهيز الـ (6) مراكز بالأثاث غير الطبي بنسبة 100%، فضلا عن توريد الأجهزة الطبية الخاصة بـ (4) مراكز، ومتبقي تجهيزات المراكز والمعمل المركزي.

وتطرقت الوزيرة إلى ما تم من إجراءات تتعلق بمحوري الميكنة والاعتماد والجودة، مشيرة إلى ما ساهمت به منظمة الصحة العالمية من دعم للوزارة في هذا الصدد، وتدريب للعاملين ببنوك الدم من قبل "الإيجاك" على المعايير المطلوبة لحصول المعمل على شهادة "أيزو 15189".

كورونا .. 416 إصابة جديدة في السعودية و433 حالة شفاء فيروس كورونا فيروس كورونا كورونا .. 416 إصابة جديدة في السعودية و433 حالة شفاء

ومن جانبه، أشار اللواء مجدي أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إلى الأهمية التي تمثلها مشتقات البلازما في علاج عدد من الأمراض، حيث تحتوي البلازما على عدد من المكونات مثل الألبومين الذي يساعد في علاج أمراض الفشل الكبدى، والحروق، والأورام، ويستخدم في الرعاية الحرجة، كما تتضمن مشتقات البلازما، الجلوبيولين، الذي يدخل في تكوين الأدوية الهامة لمرضى خلل الجهاز المناعي والعصبي، إلى جانب احتواء البلازما على بروتينات التجلط، التي تدخل في الأدوية المنقذة لحياة المرضى الذين يعانون من النزيف.

وتطرق مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة إلى الوضع العالمي الحالي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع هو نقل وتوطين الخبرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا
العزوبية الملاذ الآمن.. الموت يطارد المتزوجين والمطلقين العزوبية الملاذ الآمن.. الموت يطارد المتزوجين والمطلقين

الأكثر قراءة

"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية
صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين
مصر.. إصابة 3 بينهم سائحان في هجوم سمكة قرش مصر.. إصابة 3 بينهم سائحان في هجوم سمكة قرش
خبر صادم ينسف نظرية خبر صادم ينسف نظرية "المناعة الطبيعية" لكورونا
وفاة رضيع مصري جوعاً.. تركه والداه وحيداً بالمنزل وفاة رضيع مصري جوعاً.. تركه والداه وحيداً بالمنزل
السعودية.. صرف نصف مليون ريال لذوي كل متوفى بكورونا بقطاع الصحة السعودية.. صرف نصف مليون ريال لذوي كل متوفى بكورونا بقطاع الصحة

قبل ان تذهب

تعرف على صلاحيات وطرق تعيين أعضاء المحكمة العليا الأميركية
تعرف على صلاحيات وطرق تعيين أعضاء المحكمة العليا الأميركية

اكتشف المزيد