السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان ضمن مشاريع تنمية سيناء

يفتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، جامعة الملك سلمان، وعدداً من المشروعات الأخرى بجنوب سيناء.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن "جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة، ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة، بكل من مدينة الطور ومدينة رأس سدر ومدينة شرم الشيخ، بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية".

كما كشف راضي أن "الجامعة تهدف لإعداد الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وللمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة"، مضيفاً أن "كليات الجامعة تتضمن تخصصات الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم".

ويأتي إنشاء الجامعة وفق برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء، والذي تم الاتفاق عليه بين حكومتي البلدين وصدر به قرار من الرئيس المصري حمل رقم 181 لسنة 2016.

إلى ذلك تضمنت المادة الأولى من الاتفاقية تخصيص مبلغ ومقداره مليار و500 مليون دولار للمساهمة في تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الصندوق السعودي للتنمية.

كما نص البند الثاني من المادة الأولى على تخصيص مبلغ 500 مليون دولار، لتمويل 4 مشاريع ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، عبر تخصيص قرض بمبلغ 937 مليوناً و500 ألف ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور بجنوب سيناء.