رئيس أركان مصر إلى السودان.. لبحث التعاون الأمني والعسكري

توجه رئيس الأركان المصري، محمد فريد، صباح السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية لبحث التعاون العسكري والأمني، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

ورافق فريد وفداً يضم قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات التخصصية.

إلى ذلك تأتي زيارة رئيس الأركان المصري إلى الخرطوم بعد زيارة قام بها رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى القاهرة التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث بحثا عدداً من القضايا التي تهم البلدين.

وأكد السيسي خلال اللقاء على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين، منوهاً بالموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.

كما طالب بالدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.